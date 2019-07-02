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В Киеве до 5 июля желающие могут бесплатно обследоваться: адреса пунктов
Во всех столичных районах работают медпункты проекта «Врач в вашем доме». Там со 2 по 5 июля у всех желающих будет возможность бесплатно пройти экспресс-диагностику. На прошлой неделе обследовались 979 человек, а всего с момента старта программы «Врач в вашем доме» в пунктах побывало 84 072 посетителя. Результаты обследований горожан на минувшей неделе убеждают, что большинство пациентов не следят за своим здоровьем: у 694 человек оказался избыточный вес, у 450 — повышенное артериальное давление, у 144 человек — высокий уровень глюкозы в крови, а у 369 — холестерина.
По этим важным показателям медики ориентируются, когда консультируют пациентов насчет дополнительных обследований. Чтобы поддерживать организм в норме, специалисты советуют соблюдать правильный режим питания, быть физически активными, вовремя обращаться к своему врачу и строго следовать его рекомендациям.
В то же время мультидисциплинарные бригады (в их составе семейные врачи, узкопрофильные специалисты) 65 раз выезжали к социально незащищенным и немощным людям. А всего в рамках проекта к таким гражданам врачи наведывались 6049 раз.
На этой неделе, со 2 по 5 июля, столичные жители могут обследоваться в медпунктах. Как правило, они работают с 11:00 до 14:00.
Голосеевский район (
2—5 июля — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
2 июля — улицы Срибнокильская, 20 В, аптека «Фармсоюз», Заслонова, 22 (центр занятости);
3 июля — Харьковское шоссе, 121, аптека «Альта-С»;
4 июля — улицы Олийныка, 21 (центра оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
5 июля — улица Заслонова, 22 (центр занятости);
Деснянский район
2 июля — проспект Маяковского, 47;
3 июля — улица Шолом-Алейхема, 18,
4 июля —
Днепровский район
2 июля — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77), Алматинская, 37б,
3 июля — Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека), Рогозовская, 6 (амбулатория № 6),
Новаторов, 4 (амбулатория № 4),
4 июля — улицы Раисы Окипной, 9 (аптека № 109), Рогозовская, 6 амбулатория № 6, Миропольская, 13а (жэо № 404);
5 июля — улица Миропольская, 1 (аптека № 77), улица Рогозовская, 6 (амбулатория № 6);
Оболонский район
2 июля — улица Рокоссовского, 4, аптека № 55;
3 июля — улица Тимошенко, 16, первый этаж, центр оказания админуслуг;
4 июля — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);
5 июля — улица Озерная, 18а (управление труда и соцзащиты),
Печерский район
2 июля — улица Подвысоцкого, 4а;
3—5 июля — улицы Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты), Подвысоцкого, 4а;
Подольский район
2 июля — улицы Кирилловская, 107, Мостицкая, 9, амбулатория №№ 6,7;
3 июля — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
4 июля — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
5 июля — улица Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;
Святошинский район
3 и 5 июля — проспект Победы, 97, 148/1 (
Соломенский район
2 июля — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);
3 июля — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45, аптека № 36;
4,5 июля — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием
2 июля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
3 июля — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
4 июля — улица Б. Хмельницкого, 24, райадминистрация, ЦПМСП № 3;
5 июля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1;
Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
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