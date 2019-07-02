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- 13:04 Спасали пассажиров от жары? «Укрзалізниця» попала в новый скандал из-за мокрого постельного белья
Спасали пассажиров от жары? «Укрзалізниця» попала в новый скандал из-за мокрого постельного белья (фото)
В поезде «Москва — Николаев» пассажирам выдавали совершенно мокрое постельное белье. Ранее пассажирка поезда «Киев — Херсон» жаловалась на неработающий в вагоне кондиционер и 40-градусную жару.
О случае с мокрым бельем рассказала Татьяна Кулишова, которой довелось этим поездом добираться из Черкасс до Херсона. «Постельное белье мокрое в прямом смысле слова. Упаковщики из Николаева на пакете с этим «счастьем» пожелали нам «Счастливого пути», — посетовала пассажирка.
В комментарии к этому посту пришел и журналист Александр Рудоманов, который работает в «Укрзализнице» и часто отвечает на негативные отклики пассажиров, советуя, как поступить в том или ином случае.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поезде № 83/84 «Киев — Мариуполь» в вагоне оторвалась верхняя полка. Позднее выяснилось, что полка отрывается уже в третий раз, но предыдущие два раза ее удалось отремонтировать.
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