Общество и люди

Будет комфортно: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

В среду, 3 июля, в Украине ожидается солнечная погода с комфортным температурным режимом. Кстати, июнь 2019 года в Киеве стал самым жарким с 1881 года.

«Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически повсеместно, разве что в Карпатах местами возможные локальные дожди», — сообщает синоптик Наталья Диденко.

Так, в среду температура днем составит + 23 + 28 градусов, на западе — до + 21 + 26 градусов. По-прежнему жарко будет на юге, а также в Луганской и Донецкой областях — до + 28 + 33 градуса. Однако, по прогнозу синоптика, уже 4 июля будет прохладнее и там.

В Киеве 3 июля будет сухо и солнечно. Ночью +16 + 19 градусов, днем +24 + 26 градусов.

4−5 июля в Украине станет прохладнее еще на несколько градусов. Тем временем в Испании, Италии, Греции, Турции будет и +30, и +40 градусов. «Так что выбрать можно», — шутит Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 2 июля из-за сильного ветра сработали системы защиты линий электропередач, оставив без света 601 населенный пункт в 5 областях.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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