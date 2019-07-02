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Будет комфортно: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
В среду, 3 июля, в Украине ожидается солнечная погода с комфортным температурным режимом. Кстати, июнь 2019 года в Киеве стал самым жарким с 1881 года.
«Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически повсеместно, разве что в Карпатах местами возможные локальные дожди», — сообщает синоптик Наталья Диденко.
Так, в среду температура днем составит + 23 + 28 градусов, на западе — до + 21 + 26 градусов. По-прежнему жарко будет на юге, а также в Луганской и Донецкой областях — до + 28 + 33 градуса. Однако, по прогнозу синоптика, уже 4 июля будет прохладнее и там.
В Киеве 3 июля будет сухо и солнечно. Ночью +16 + 19 градусов, днем +24 + 26 градусов.
4−5 июля в Украине станет прохладнее еще на несколько градусов. Тем временем в Испании, Италии, Греции, Турции будет и +30, и +40 градусов. «Так что выбрать можно», — шутит Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 2 июля из-за сильного ветра сработали системы защиты линий электропередач, оставив без света 601 населенный пункт в 5 областях.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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