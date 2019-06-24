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Происшествия

В Киеве эвакуируют супермаркеты и все роддома: что происходит

14:10 24 июня 2019 552
Минировние
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве — очередная волна анонимных минирований, из-за которых эвакуируют пациенток всех столичных родильных домов, а также посетителей и персонал крупных торговых центров. Ранее в столице «минировали» посольство США, станцию метро и рестораны.

Как сообщает «Киев Оперативный», в правоохранительные органы поступили сообщения о взрывчатке в торгово-развлекательных центрах «SkyMall», «Глобус», «Украина», «Lavina», «Гулливер», «Арт Молл», «Проспект», «Район», «Караван», «Магеллан», «Квадрат Нео», «Ретровиль», «Метрополис».

Также анонимы «заминировли» все продуктовые супермаркеты («Ашан», «АТБ», «Сильпо», «Терра», «ИКЕА», «Эпицентр») и все столичные родильные дома.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после очередной волны «минирований» важных объектов инфраструктуры в Киеве первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявлял, что основная масса сообщений о минировании объектов в Украине поступило с IP-адреса общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в России.

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