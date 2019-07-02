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Шоу-бизнес

Опальная Лолита собралась с концертом в Донецк

14:43 2 июля 2019 73
Лолита Милявская
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Опальная певица Лолита Милявская, которой из-за нарушения законов Украины и посещение Крыма через закрытые пункты пропуска на три года запрещен въезд в Украину, собралась с концертами на оккупированный Россией Донбасс. В то время, как Лолита плачется, что не может приехать в родной Киев, она выступит в Луганске и Донецке.

Об этом сообщают ряд СМИ «ДНР» и «ЛНР». В сети появилась и афиша с именами Лолиты и Дениса Клявера. Говорится, что артисты примут участие в бесплатных концертах на площадях, посвященных Дню семьи.

Это уже не первый визит Клявера на Донбасс. В августе 2018 года он выступал в Донецке и рассказывал, как ему приятно было вернуться в этот город.

Ранее Лолита попала в скандал в связи со статусом Крыма. Милявская, призналась, что в душе считает Крым украинским, за что нарвалась на критику от российских земляков.

В 2018 году Лолита выступила в аннексированном Крыму, где исполнила песню Святослава Вакарчука.

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