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Брали взятки: СБУ задержала должностных лиц оборонного завода (фото, видео)
В Харькове СБУ задержала двух должностных лиц госпредприятия «Завод имени Малышева», которые организовали схему по присвоению средств предпринимателей-арендаторов. Ранее в Одессе пресекли преступную схему вымогательства и получения взяток от предпринимателей, которую наладил чиновник Одесского регионального главка Гоструда.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, взяточников разоблачили в рамках комплекса мер по защите интересов государства в оборонной сфере. «Начальник одного из отделов и его подчиненный — инспектор отдела — организовали противоправный механизм вымогания и получения денег от предпринимателей за предоставление им в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса. За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды», — говорится в сообщении.
Взяточников задержали в их рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца. Часть неправомерно полученных средств изъята. Решается вопрос о сообщение должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе на взятке в тысячу долларов задержан заместитель руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так именуются бывшие военкоматы), который наладил механизм получения неправомерной выгоды от призывников за выдачу военного билета со штампом о непригодности к прохождению службы, якобы по состоянию здоровья.
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