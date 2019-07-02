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12-летний мальчик из Львовской области заразился столбняком: Супрун рассказала, как уберечься от смертельной болезни
Руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун предупредила, что единственным способом предотвратить заболевание столбняком, риски заражения которого увеличиваются летом, являются прививки.
«Недавно на Львовщине 12-летний мальчик упал на улице и поцарапал колено. Через 20 дней после этого он был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали столбняк. Ребенок имел характерные для этой болезни симптомы — подергивания мышц ног. У мальчика — легкая форма столбняка, но до сих пор сложно спрогнозировать, как болезнь будет прогрессировать дальше. Прививки против столбняка у ребенка не было», — пишет на своей страничке в социальных сетях Ульяна Супрун и рассказывает о том, что нужно делать в случае заболевания столбняком.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Гостомеле под Киевом медики боролись за жизнь двухлетнего ребенка, заболевшего столбняком. Его ввели в искусственную кому, чтобы он не чувствовал боли от судорог.
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