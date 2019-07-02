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Здоровье и медицина

12-летний мальчик из Львовской области заразился столбняком: Супрун рассказала, как уберечься от смертельной болезни

15:23 2 июля 2019 88
Места заражения столбняком
Инф. «ФАКТОВ»

Руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун предупредила, что единственным способом предотвратить заболевание столбняком, риски заражения которого увеличиваются летом, являются прививки.

«Недавно на Львовщине 12-летний мальчик упал на улице и поцарапал колено. Через 20 дней после этого он был госпитализирован в больницу, где у него диагностировали столбняк. Ребенок имел характерные для этой болезни симптомы — подергивания мышц ног. У мальчика — легкая форма столбняка, но до сих пор сложно спрогнозировать, как болезнь будет прогрессировать дальше. Прививки против столбняка у ребенка не было», — пишет на своей страничке в социальных сетях Ульяна Супрун и рассказывает о том, что нужно делать в случае заболевания столбняком.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Гостомеле под Киевом медики боролись за жизнь двухлетнего ребенка, заболевшего столбняком. Его ввели в искусственную кому, чтобы он не чувствовал боли от судорог.

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