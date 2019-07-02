Скульптору – памятник: фигура воскового террориста "ДНР" Гиви взорвала сеть

Общество и люди

В сети продолжают обсуждать абсолютно уродские восковые фигуры главарей боевиков «ДНР», которые выставили на показ в Донецке.

Ранее сеть насмехалась над Захарченко и «Моторолой», которые были ликвидированы ранее на Донбассе. Фигуры с очень большой натяжкой можно считать похожими на оригинал.

Очередным поводом для шуток стал главарь террористов «Гиви», так же ликвидированный на Донбассе.

Михаил Толстых Гиви

«Я тебя слепила из того, что было», — пишут пользователи в комментариях.

Другие блогеры заметили забавную подушку, которую зачем-то поместили под фигурку «Гиви». Это зрелище выглядит весьма забавно.

Как сообщали «ФАКТЫ», Захарченко взорвали 31 августа 2018 года в донецком ресторане «Сепар». «Гиви» убили выстрелом из гранатомета в его же кабинете в феврале 2017 года. «Моторолу» взорвали в лифте собственного дома в октябре 2016 года. Украинские спецслужбы заявляли о непричастности к указанным убийствам, намекая, что ликвидации, вероятно, были работой российских силовых органов.

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