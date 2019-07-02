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Скульптору – памятник: фигура воскового террориста "ДНР" Гиви взорвала сеть
В сети продолжают обсуждать абсолютно уродские восковые фигуры главарей боевиков «ДНР», которые выставили на показ в Донецке.
Ранее сеть насмехалась над Захарченко и «Моторолой», которые были ликвидированы ранее на Донбассе. Фигуры с очень большой натяжкой можно считать похожими на оригинал.
Очередным поводом для шуток стал главарь террористов «Гиви», так же ликвидированный на Донбассе.
«Я тебя слепила из того, что было», — пишут пользователи в комментариях.
Другие блогеры заметили забавную подушку, которую зачем-то поместили под фигурку «Гиви». Это зрелище выглядит весьма забавно.
Как сообщали «ФАКТЫ», Захарченко взорвали 31 августа 2018 года в донецком ресторане «Сепар». «Гиви» убили выстрелом из гранатомета в его же кабинете в феврале 2017 года. «Моторолу» взорвали в лифте собственного дома в октябре 2016 года. Украинские спецслужбы заявляли о непричастности к указанным убийствам, намекая, что ликвидации, вероятно, были работой российских силовых органов.
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