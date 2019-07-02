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Общество и люди

Скульптору – памятник: фигура воскового террориста "ДНР" Гиви взорвала сеть

15:34 2 июля 2019 55
Михаил Толстых Гиви
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

В сети продолжают обсуждать абсолютно уродские восковые фигуры главарей боевиков «ДНР», которые выставили на показ в Донецке.

Ранее сеть насмехалась над Захарченко и «Моторолой», которые были ликвидированы ранее на Донбассе. Фигуры с очень большой натяжкой можно считать похожими на оригинал.

МОторола и Захарченко

Очередным поводом для шуток стал главарь террористов «Гиви», так же ликвидированный на Донбассе.

Михаил Толстых Гиви
Михаил Толстых Гиви

«Я тебя слепила из того, что было», — пишут пользователи в комментариях.

Другие блогеры заметили забавную подушку, которую зачем-то поместили под фигурку «Гиви». Это зрелище выглядит весьма забавно.

Как сообщали «ФАКТЫ», Захарченко взорвали 31 августа 2018 года в донецком ресторане «Сепар». «Гиви» убили выстрелом из гранатомета в его же кабинете в феврале 2017 года. «Моторолу» взорвали в лифте собственного дома в октябре 2016 года. Украинские спецслужбы заявляли о непричастности к указанным убийствам, намекая, что ликвидации, вероятно, были работой российских силовых органов.

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