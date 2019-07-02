Восковые фигуры Захарченко и Моторолы из «музея» «ДНР» испугали пользователей сети

Украина

В оккупированном Донецке террористы открыли музей, в экспозиции которого есть восковые фигуры ликвидированных главарей террористов — Моторолы, Гиви и Александра Захарченко. Об этом пишут пользователи в Сети.

Побывавшие в «музее» пользователи социальных сетей опубликовали фотографии из него.

Как видно на снимках, в «музее» установлены фигуры главаря «ДНР» Александра Захарченко (в центре), командира батальона «Спарта» Арсения Павлова (позывной «Моторола», слева) и командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви» (справа).

При публикации пользователи сравнили фотографии с кадрами из фильма ужасов «Дом восковых фигур».

Кроме того, фигуры назвали «смесью Ленина и упоротого лиса», а также советовали специалистам из музея восковых фигур мадам Тюссо брать пример со скульптур из «ДНР».

Также в комментариях обратили внимание на материал, из которого сделаны руки фигур.

Как известно, Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от города. Арсений Павлов погиб 16 октября 2016 года после взрыва самодельного взрывного устройства в лифте его дома.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25-летняя певица Ариана Гранде получила собственную статую в знаменитом Музее восковых фигур мадам Тюссо, но осталась недовольна ею. В музейной экспозиции статуя певицы стоит на фоне множества розовых конфет в форме сердечек. Звезда одета в объемный джемпер и ботфорты. Одной рукой она держит микрофон, а другую подняла, как бы позируя перед фанатами. Поклонники певицы сразу же выразили свое отношение к фигуре. Большинство из них остались недовольны «лицом» восковой Арианы. Они отмечают, что статуя «выглядит нетрезвой», а выражение лица «откровенно странное» и «глупое».

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