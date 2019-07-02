Не грех: Филарет удивил заявлением о сотрудничестве церкви с КГБ

Украина

Почетный патриарх Филарет, которого в ПЦУ за «разъединительный собор» лишили канонических прав, не считает грехом сотрудничество церкви с КГБ.

Как сообщает sprotyv.info, об этом Филарет заявил в интервью журналистке Наталье Влащенко, подтвердив, что в советское время с Комитетом госбезопасности согласовывались кандидатуры всех епископов Русской православной церкви.

«Сотрудничество с КГБ — не грех. Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти», — заявил почетный патриарх, вспомнив, слова апостола Павла: «Власть слушайте и выполняйте».

Поэтому, по его словам, в СССР священнослужители выполняли законы советской власти, но «веру не продавали». Также почетный патриарх Филарет вспомнил, как сотрудники госбезопасности потребовали от него открыть тайну исповеди, а когда он не согласился, то пригрозили расстрелом.

«Это было в сталинские времена. А я сказал, что можете расстрелять, для меня это не имеет значения. Много епископов и духовенства так поступали. То есть не отдавали кесарю божие. Поэтому власти надо подчиняться любой, если Господь ее попустил, но божие не отдавать и идти на смерть», — добавил Филарет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», архиепископ Евстратий Зоря посетовал на то, что почетный патриарх Филарет окружил себя людьми, которые говорят только то, что он хочет слышать, удалив из окружения тех, кто пытался объяснить реалии нынешнего дня.

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