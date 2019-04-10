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Российские военные эпично утопили танк: сеть позабавило видео
В сети появилось видео, на котором российские военные пытаются переправить танк с помощью понтона. Ролик в Facebook опубликовал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
На съемке видно, как солдаты во время выполнения элемента военной подготовки по форсированию реки координируют движение техники, танк въезжает на понтонную переправу, а потом падает в реку, переворачивая плавсредство.
«Непабедимая и лигиндарная» — в лучших традициях РФ. Что там мечтал преждевременно дембельнувшийся Захарченко о Ла-Манше? Это надо видеть (осторожно, в конце — мат)", — пишет Тымчук, ошибками подчеркивая всю комичность момента.
Недавно в СМИ обсуждали историю с новейшим российским танком «Армата», созданный на Урале, который оборудовали санузлом. Объяснили это конструкторы необходимостью длительного выполнения экипажем боевых задач.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что боевую технику времен СССР российское военное командование переправляет на оккупированные территории Донбасса. Так, российские СМИ сообщали, что часть танков Т-62, которые оставались в составе Вооруженных сил РФ и которые планировалось утилизировать в 2013 году, перекинули через неконтролируемый участок границы для использования российскими гибридными силами на оккупированной части Донбасса, в так называемой «народной милиции» группировок «ЛНР» и «ДНР».
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