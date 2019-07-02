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«Гарантированный покупатель» уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам «Укрэнерго»
Постановление Окружного административного суда Киева, которым приостановлено действие постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), об установлении тарифов для НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на 2-е полугодие, значительно усложняет работу госпредприятия (ГП) «Гарантированный покупатель». Соответствующее постановление принято для обеспечения административного иска ОАО «Никопольский завод ферросплавов» (№ 640/11 330/19). Об этом говорится в заявлении госкомпании.
«Специалисты ГП „Гарантированный покупатель“, проанализировав соответствующее решение суда и обстоятельства его принятия, пришли к выводу, что оно принято с нарушениями норм материального и процессуального права», — заявили в госкомпании.
ГП «Гарантированный покупатель» надеется, что НКРЭКУ обжалует постановление Окружного админсуда Киева в апелляционных инстанциях и постановление суда первой инстанции будет отменено.
«ГП „Гарантированный покупатель“ выражает уверенность, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, будет и в дальнейшем осуществлять решительные действия по защите нового конкурентного рынка электроэнергии», — говорится в заявлении, которое размещено на веб-сайте компании.
Напомним, 1 июля в рамках второго этапа энергореформы начал работу оптовый рынок электроэнергии, который включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Для обеспечения бесперебойной работы всех сегментов нового рынка Кабинет министров Украины создал на базе госпредприятия «Энергорынок» два государственных предприятия для работы новой модели оптового рынка электроэнергии — ГП «Оператор рынка» и ГП «Гарантированный покупатель».
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