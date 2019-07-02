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Водителя, который заехал на стеклянный пешеходный мост в Киеве, оштрафовали на 510 гривен
Скандал вокруг заезда внедорожника Mercedes на новый пешеходный мост возле Владимирской горки получил продолжение. На водителя скандального внедорожника составили сразу два постановления: за вождение без водительского удостоверения и за проезд по пешеходному посту.
Как сообщила Патрульная полиция Киева, водитель дважды не явился в полицию по вызову, потому рассмотрение постановлений прошло без него.
«Патрульные составили на гражданина постановление за совершение им сразу двух правонарушений — управление транспортным средством, будучи лишенным такого права судом (ч.4. ст. 126 КУпАП) и проезд по пешеходному мосту (ч.1 ст. 122 КУпАП)», — говорится в сообщении.
Пользователи сети заметили, что за такое нарушение водитель заплатит всего 510 гривен. При этом сама патрульная полиция эту сумму не озвучивает, предлагая украинцам самим поискать максимальное наказание за указанные статьи.
Как сообщали «ФАКТЫ», автомобиль на новом мосту заметили 17 июня, что вызвало бурю гневных комментариев. Спецификой нового моста является тот факт, что некоторые его части являются стеклянными. Не говоря уже о том, что сам мост пешеходный.
Впрочем, буквально на днях на мост пытался выехать еще один автомобиль.
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