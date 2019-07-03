26.00 / 26.24 29.31 / 29.71
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Скандальное интервью Коломойского может обойтись ему в 200 млн гривен: что произошло

5:20 3 июля 2019 11
Игорь Коломойский
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский может потерять 200 миллионов гривен за свое высказывание о том, что американские бизнесмены украинского происхождения Игорь Фруман и Лев Парнас являются «аферистами». Об этом говорится на странице проекта «Схемы» в Facebook.

«Он назвал в интервью Михаилу Ткачу двух американских бизнесменов украинского происхождения „аферистами“ и пообещал их „вывести на свет божий“»,— говорится в сообщении.

Также отмечается, что бизнесмены оказались клиентами личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

«И вот теперь они обратились в украинский суд с иском к олигарху: требуют опровержения этих слов — и 20 млн гривен морального вреда в придачу»,— пишут авторы сообщения.

В то же время сам днепропетровский олигарх на данное сообщение ответил весьма холодно, заявив: «До встречи в суде».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», студии «Квартал 95» и президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявлял, что никак не зависит от Игоря Коломойского, припомнили, как они просили у олигарха вернуть им заработанные деньги. В частности, в видео обращения артистов к владельцу «1+1», записанному в 2017 году, говорилось о просьбе заплатить все долги «кварталовцам», при этом олигарху желалось, чтобы него «все было, как прежде», а у членов студии — чтобы хоть что-то поменялось в лучшую сторону.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины