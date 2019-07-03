Украина

Скандальное интервью Коломойского может обойтись ему в 200 млн гривен: что произошло

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский может потерять 200 миллионов гривен за свое высказывание о том, что американские бизнесмены украинского происхождения Игорь Фруман и Лев Парнас являются «аферистами». Об этом говорится на странице проекта «Схемы» в Facebook.

«Он назвал в интервью Михаилу Ткачу двух американских бизнесменов украинского происхождения „аферистами“ и пообещал их „вывести на свет божий“»,— говорится в сообщении.

Также отмечается, что бизнесмены оказались клиентами личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

«И вот теперь они обратились в украинский суд с иском к олигарху: требуют опровержения этих слов — и 20 млн гривен морального вреда в придачу»,— пишут авторы сообщения.

В то же время сам днепропетровский олигарх на данное сообщение ответил весьма холодно, заявив: «До встречи в суде».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», студии «Квартал 95» и президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявлял, что никак не зависит от Игоря Коломойского, припомнили, как они просили у олигарха вернуть им заработанные деньги. В частности, в видео обращения артистов к владельцу «1+1», записанному в 2017 году, говорилось о просьбе заплатить все долги «кварталовцам», при этом олигарху желалось, чтобы него «все было, как прежде», а у членов студии — чтобы хоть что-то поменялось в лучшую сторону.

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