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В ЦИК объявили, где не будет голосования на выборах в Раду
Центризбирком определил округа, где не будет организовываться и проводиться голосование на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля этого года.
Так, голосования не будет на территории оккупированного Крыма и в городе Севастополь, а также в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, временно неподконтрольных правительству Украины. Перечень населенных пунктов Донбасса, где голосования не будет, был определен Указом президента Украина от 7 февраля 2019 «О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях». Также не будет проводится голосование и в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, по которым Центризбирком получил соответствующие выводы от областных военно-гражданских администраций о невозможности организации процесса.
«Кроме того, ЦИК определила перечни одномандатных избирательных округов, образованных на территории Донецкой и Луганской областей согласно постановлению ЦИК от 28 апреля 2012 № 82 „Об образовании одномандатных избирательных округов на постоянной основе в пределах Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя“ (с изменениями), и частей округов (избирательных участков), на территориях которых голосование граждан Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 НЕ организуется и не проводится и на территориях, где голосование граждан Украины организуется и проводится», — говорится в сообщении Центризбиркома.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед выборами президента Украины были закрыты все избирательные участки в дипломатических представительствах Украины в Российской Федерации. Украинцам, живущим и работающим в России, которые захотят принять участие в голосовании, предлагалось для этого ехать в Грузию, Казахстан или Финляндию.
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