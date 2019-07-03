Украина

В кадре — портрет Путина и георгиевская лента: от Госкино требуют запретить возобновленный показ "Сватов"

В Государственное агентство по вопросам кино обратились с просьбой аннулировать прокатное удостоверение шестого сезона телесериала «Сваты», которое возобновил телеканал «1+1» из-за присутствия в кадрах запрещенной в Украине символики. Ранее в Госкино отказали телеканалу в прокате второго сезона сериала.

Как сообщает «Громадское», об инициативе ряда общественных организаций сообщил член экспертной комиссии при Госкино Сергей Стуканов, что у Госагентства есть все основания аннулировать лицензию. Ведь в сериале появляется российская государственная символика, а среди героев ленты есть работники правоохранительных органов РФ, что запрещено законом.

«В шестом сезоне, который начал показывать телеканал „1+1“, появляются портреты Путина, Сталина, „георгиевская лента“, которая так же признана враждебной символикой, но уже по другим законам, в частности о декоммунизации. Шестой сезон не должен быть сейчас на экранах», — отметил Стуканов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что не одобряет решение о разрешении показа нового сезона «Сватов», назвав кинопродукт «сериалом для россиян».

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