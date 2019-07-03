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Общество и люди

Невероятная радуга соединила два берега Днепра (видео)

9:14 3 июля 2019 264
Радуга в Днепре
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео невероятно красивой радуги, которая соединила левый и правый берег реки Днепр. Ранее в сеть выложили фото, снятое в оккупированном Донецке, над которым поднялась необычная двойная радуга.

Видео было снято жительницей города Днепр журналисткой Любовью Бурлаковой. «В Днепре радуга соединила правый и левый берег», — написала она в комментарии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», киевляне в социальных сетях делились фотографиями зимней радуги — весьма необычного для этого времени года явления. Видимо, этому редкому природному явлению способствовала плюсовая температура — в Киеве тогда было около пяти градусов тепла.


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