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Невероятная радуга соединила два берега Днепра (видео)
В сеть выложили видео невероятно красивой радуги, которая соединила левый и правый берег реки Днепр. Ранее в сеть выложили фото, снятое в оккупированном Донецке, над которым поднялась необычная двойная радуга.
Видео было снято жительницей города Днепр журналисткой Любовью Бурлаковой. «В Днепре радуга соединила правый и левый берег», — написала она в комментарии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», киевляне в социальных сетях делились фотографиями зимней радуги — весьма необычного для этого времени года явления. Видимо, этому редкому природному явлению способствовала плюсовая температура — в Киеве тогда было около пяти градусов тепла.
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