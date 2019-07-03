В Италии впервые вынесен приговор боевикам, воевавшим против ВСУ на Донбассе (фото)

Украина

В Италии впервые к тюремным срокам приговорили наемников, воевавших в рядах боевиков на Донбассе против Украины. Ранее в Беларуси осудили военного, попытавшегося примкнуть к боевикам на Донбассе.

Как сообщает «Новинарня» со ссылкой на газету Il Tirreno, такое решение принял суд Генуи. Антонио Катальдо (35 лет, родом из Ноли, провинция Неаполь) получил 2 года и 8 месяцев, Олси Крутани (39 лет, албанец, который давно переехал в Милан) — 2 года и 8 месяцев, Владимир Вербицкий (26 лет, молдаванин, который давно живет в Парме) приговорен к 1 году и 4 месяцам лишения свободы. Меньший срок Вербицкому объясняется тем, что его обвинили в участии в боевых действиях, у других к этому обвинению добавилась еще и вербовка наемников.

В рамках этого дела в розыске находятся еще трое, которые, вероятно, до сих пор находятся на оккупированных территориях Донбасса: Андреа Палмере, Габриэле Каругати («Архангел») и неофашист Массимилиано Кавалльери («Спартак»).

Следствие уверено, что поиском наемников в Италии и отправкой их на Донбасс занимались, прикрываясь гуманитарными операциями.

О Вербицком известно, что он ушел воевать в мае 2015 года, вступив в ряды группировки «Русич» под позывным «Парма». На камеру он рассказывал, что хоть он сам из Молдовы и вырос в Италии, считает себя «русским». Олси Крутани — ветеран Чечни и владелец спортзала в Милане, любитель русских боевых искусств. Посредником между желающими попасть в Украину и теми, кто уже воюет на Донбассе, выступал третий задержанный — Антонио Катальдо. Он считается опытным наемником — воевал в Ливии, был в плену убоевиков Каддафи. Обучение и военную подготовку он прошел в Панаме.

Андреа Пальмери — футбольный ультрас из Тосканы. В феврале 2014 года был осужден за избиение, но сбежал из-под домашнего ареста и присоединился к боевикам «ЛНР». Следствие считает, что именно он, находясь на оккупированных территориях Донбасса, был посредником при вербовке наемников за рубежом.

Вместе с именем Пальмери упоминается и Ирина Осипова — дочь главы центра «Россотрудничества» в Италии, которая брала у наемника интервью. Кстати, в сети есть ее фото с боевиками группировки «Русич».

Местная пресса сообщает о 30 гражданах Италии, которые воевали на Донбассе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Словакии было выдвинуто обвинение гражданину страны, который воюет на Донбассе против Вооруженных сил Украины. Марио Р. обвиняют в участии в вооруженной группировке, воюющей на территории другого государства.

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