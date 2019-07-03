Шоу-бизнес

Скандал с Пугачевой на вокзале стал поводом для смешных фотожаб

В сети продолжают обсуждать инцидент с Аллой Пугачевой, которая в Москве приехала на авто по перрону прямо к своему поезду. Напомним, после шумихи в СМИ был уволен начальник Рижского вокзала.

Впрочем, сам инцидент стал настолько показательным, что его изобразили в ряде мэмов и фотожаб.

Основной идеей для приколов стало то, что Пугачева якобы везде приезжает на авто. Отметим, что пользователи оценили фотожабы сотнями лайков и репостами.

Как сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным решила поехать в Юрмалу. Чтобы добраться туда супружеская пара выбрала поезд «Москва"-"Рига». Почему-то Пугачева решила приехать под свой вагон на авто. Позже начальник вокзала объяснялся, что мол машина «Примадонны» двигалась по техническому перрону, однако возмущению обычных граждан не было предела.

В качестве сравнения в сети даже нашли недавнее фото Королевы Елизаветы II, которая пешком и без лишней огласки доехала поездом до нужной станции, вышла, и пошла по своим делам.

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