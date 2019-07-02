Шоу-бизнес

Даже королева себе такого не позволяет: Пугачеву сравнили с Елизаветой II (фото)

Поездка знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой в Юрмалу, которая уже успела показать фото с отдыха, вызвала волну негодования в сети. Народная артистка СССР по традиции отправилась в Ригу на поезде, в личном вагоне, поскольку летать она категорически не любит. 70-летняя звезда прикатила на автомобиле прямо на перрон Рижского вокзала в Москве. В сопровождении охранника она прошла к поезду.

Алла Пугачева уже не первый год уезжает на летние каникулы в Латвию. Случайным пассажирам удалось снять, как артистка садилась в поезд вместе с детьми Гариком и Лизой и мужем Максимом Галкиным. Их возмутило то, что Алла Борисовна пользуется такими привилегиями.

«А как машина вообще оказалась на перроне? Куда смотрели проводники? Хотя за деньги все можно», «Я просто в шоке. Около поездов всегда столько людей, автомобилям там точно не место», «Да, на машине заезжать на перрон нельзя, но это для обычных людей. Пугачева — наше достояние, ей позволительны такие вещи», — возмущались фанаты артистки. Ее даже сравнили с британской королевой Елизаветой II, которая в своем почтенном возрасте не позволяет себе подобного.

На критику отреагировали коллеги Аллы Пугачевой. За нее вступился известный юморист Владимир Винокур. «Во-первых, это Алла Пугачева. Во-вторых, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию?», — сказал Винокур в интервью Пятому каналу.

В дирекции РЖД отметили, что примадонна не помешала пассажирам, так как ее автомобиль был на второй платформе, которая является технической. Однако обещали проверить действия ответственных лиц вокзала.

Напомним, Алла Пугачева путешествует в личном вагоне с максимальным комфортом. В нем есть двуспальная кровать, джакузи и отдельная туалетная комната. В этом вагоне в свое время она приезжала и в Киев.

Семейство Пугачевой и Галкина поселилось в Юрмале, где предпочитает проводить лето в комфортном климате на берегу Балтийского моря. Также у Аллы Пугачевой запланирован сольный концерт в Минске в честь ее 70-летнего юбилея.

Стоит отметить, что Алла Пугачева — не единственная звезда, которая предпочитает вип-сопровождение. Певица Светлана Лобода ранее устроила скандал в аэропорту из-за ненадлежащего обслуживания.

Подкатить к перрону любит и Филипп Киркоров. В сеть попало видео, как он оконфузился в Бурятии.

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