Какие ножки: Тина Кароль взбудоражила сеть сексуальными фото

Шоу-бизнес

Популярная певица Тина Кароль, показавшая ранее соблазнительные фото в нижнем белье, снова порадовала поклонников пикантными снимками. Звезда, которая в последнее время показала ряд провокационных образов и даже оголилась в новом клипе Cosmic Love, снялась в новой откровенной фотосессии.

Стройная Тина показала чувственные стильные снимки на пляже. И хотя певица не оголялась на камеру, как пишут поклонники, в каждом кадре — чистый секс. Особо восхитил подписчиков снимок Тины, на котором она, в коротком топе с рукавом и трусиках, сидит в шезлонге, демонстрируя свои стройные ножки и упругие ягодицы.

Также Тина показала несколько нежных образов в коротких шортиках и белом топе.

Поклонники Тины пришли в восторг от новых фото певицы. Они отмечают, что она стала более раскованной и откровенной, а, а также заметно похудела.

«Идеальная, невероятно красивая!», «Это шикарно!», «Очень красивая! После Голоса произошли с тобой какие-то изменения. Влюбилась?!», «Очень женственно!», «Тина, ты что творишь!», «Фигура просто нереальная», «Ребят, это точно Тина? Очень красивая (и сексуальная) фотография!», «Так эротично загораете, ножки это вообще отдельная тема!», «Ты ангел Victoria's Secret?», «Какие бедра и попа!» — пишут под фото поклонники.

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