Настя Каменских засветила шикарное декольте (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских, которой в очередной раз приписали беременность, взбудоражила сеть новым пикантным снимком. Звезда опубликовала в Instagram провокационное фото, на котором она игриво позирует на камеру, показав язык и засветив шикарное декольте в корсете. В таком ярком образе Настя снималась в очередном выпуске шоу «Х-Фактор», судьей которого она опять стала.

Новый снимок Каменских оставила без подписи, указав лишь стилистов и визажистов, которые колдовали над ней.

Похоже, подписчикам надоели откровенные снимки певицы. В комментариях они не церемонились в выражениях, называя Каменских вульгарной. Впрочем, большинство поклонников восхищаются красотой певицы, ее чувством юмора и позитивным настроением.

Съемки вокального шоу «Х-Фактор» только стартовали. Вместе с Олей Поляковой Каменских явно устроит битву образов и нарядов.

Ранее подписчики раскритиковали Настю Каменских за выставленные напоказ прелести.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что звезда сериала «Школа» Ирина Кудашова похвасталась стройной фигурой в купальнике.

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