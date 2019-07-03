Украина

Был одним из создателей "русского мира" в Украине: известный журналист прошелся по Зеленскому

Президент Владимир Зеленский собственноручно закладывал фундамент для «русского мира» в Украине.

Такое мнение высказал известный журналист Андрей Куликов в интервью «Апострофу».

«Зеленский был одним из самых активных создателей „русского мира“ в Украине, в нашей культурной сфере», — говорит Куликов.

При этом он добавил: «Из-за „Квартала 95“, „Сватов“ и всю эту квазифильмографическую продукцию, которую они выдавали. Если вы проанализируете „Сватов“, это типичное произведение, рассчитанное не просто на одинаковое потребление в Украине, России, других странах, жители которых говорят и думают по-русски — это произведение, которое утверждает общность между нами — общность привычек, общность образа мыслей, общность наших предпочтений. Там нет ничего о том, насколько мы разные».

Ранее лидер УДА Дмитрий Ярош заявлял, что Зеленский и «Квартал» приложили руку к оккупации Крыма, формируя у населения «ватное сознание».



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