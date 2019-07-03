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Происшествия

По родному городу Зеленского прошелся небывалый ураган: повалены сотни деревьев (видео)

11:44 3 июля 2019 108
Стихия в Кривом Роге
Инф. «ФАКТОВ»

В Кривом Роге, который из-за непогоды оказался практически обесточен и где без электрики некоторое время оставалась железная дорога, стихия серьезно повредила городскую инфраструктуру.

Как сообщает «Первый Криворожский», по состоянию на утро среды, 3 июля, в Центрально-Городском районе не было света в нескольких медучреждениях. Есть и жертвы — погиб мужчина, который во время непогоды пытался украсть электрокабель.

Всего в Днепропетровской области, по информации областного главка ГCЧС, упало около двух сотен деревьев, 152 из которых — в Кривом Роге.

Жители города также активно делились в социальных сетях видео последствий непогоды в Кривом Роге.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре за 19 минут упало 126 деревьев. Были повреждены и линии электропередач, что заблокировало движение троллейбусов.

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