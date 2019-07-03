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Европарламент со второй попытки избрал президента: что о нем известно
После выборов в Европарламент, которые состоялись в конце мая этого года, со второй попытки был избран и его руководитель — большинство голосов получил итальянец Давид-Мария Сассоли («Социалисты и демократы»).
Давид-Мария Сассоли родился 30 мая 1956 года во Флоренции. Там же получил высшее образование — изучал политологию в местном университете. После его окончания писал статьи для флорентийских газет. На него обратили внимание и пригласили на работу в римское издание Il Giorno. С 1992 года работал репортером на различных итальянских телеканалах.
В 2009 году Сассоли ушел в политику. Он вступил в ряды Демократической партии Италии и от нее баллотировался в Европарламент. Выборы бывший журналист успешно выиграл. В 2014 году был переизбран снова. Придерживается левоцентристских взглядов. Занимал пост заместителя председателя Европарламента.
Сассоли женат, у него двое детей. Увлекается классической музыкой, римской историей и садоводством. Семья живет в собственном доме в сельской местности в Сутри.
Как сообщает «Укринформ», результаты второго тура голосования во время пленарного заседания в Страсбурге объявил действующий президент Европарламента Антонио Таяни. Также сообщается, что голосование было тайным с использованием бумажных бюллетеней.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидерам стран Евросоюза наконец удалось согласовать кандидатуры на руководящие посты в ЕС: председателя Еврокомиссии, Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, руководителя Центробанка, а также председателя Европейского совета.
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