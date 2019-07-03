Мир

Европарламент со второй попытки избрал президента: что о нем известно

После выборов в Европарламент, которые состоялись в конце мая этого года, со второй попытки был избран и его руководитель — большинство голосов получил итальянец Давид-Мария Сассоли («Социалисты и демократы»).

Давид-Мария Сассоли родился 30 мая 1956 года во Флоренции. Там же получил высшее образование — изучал политологию в местном университете. После его окончания писал статьи для флорентийских газет. На него обратили внимание и пригласили на работу в римское издание Il Giorno. С 1992 года работал репортером на различных итальянских телеканалах.

В 2009 году Сассоли ушел в политику. Он вступил в ряды Демократической партии Италии и от нее баллотировался в Европарламент. Выборы бывший журналист успешно выиграл. В 2014 году был переизбран снова. Придерживается левоцентристских взглядов. Занимал пост заместителя председателя Европарламента.

Сассоли женат, у него двое детей. Увлекается классической музыкой, римской историей и садоводством. Семья живет в собственном доме в сельской местности в Сутри.

Как сообщает «Укринформ», результаты второго тура голосования во время пленарного заседания в Страсбурге объявил действующий президент Европарламента Антонио Таяни. Также сообщается, что голосование было тайным с использованием бумажных бюллетеней.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидерам стран Евросоюза наконец удалось согласовать кандидатуры на руководящие посты в ЕС: председателя Еврокомиссии, Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, руководителя Центробанка, а также председателя Европейского совета.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter