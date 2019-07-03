Шоу-бизнес

Роскошная вилла и звездные гости: что известно о свадьбе Тодоренко и Топалова (фото)

3 июля в Италии проходит звездная свадьба телеведущей Регины Тодоренко и российского музыканта Влада Топалова. В первый день молодожены собрали гостей на праздничный ужин в ресторане на берегу моря. На второй день проходит торжественная церемония на роскошной вилле Астор в Соренто.

На сайтах бронирования указано, что аренда шикарной пятиэтажной виллы на семь дней обойдется в 175 тысяч долларов. Меньше, чем на семь дней жилье не сдается. Дом находится на берегу моря, его дизайн выполнен в классическом итальянском стиле. В нем могут разместиться около 20 гостей.

На вилле также есть большой открытый бассейн и роскошная терраса с живописным видом на море, уютный зеленый двор-сад со статуями и беседками.

Регина Тодоренко показала первое фото в образе невесты, сделанное утром накануне торжества.

Также засветились и звездные гости, среди которых и коллега Регины по шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк.

Подружками невесты стали коллеги коллеги Регины по сцене, бывшие участницы группы Real O Алина Астровская и Елена Чирва. Также на празднике присутствуют коллеги Регины по проекту «Орел и Решка» Мария Ивакова, Антон Лаврентьев и другие.

Перед свадьбой Регина призналась, что очень переживает, волнуется, чтобы все прошло легко и комфортно, как в романтичной комедии.

Напомним, перед свадьбой Регина жаловалась, что не успевает купить все необходимое. А багаж Влада Топалова с костюмом и вовсе потерялся в аэропорту по дороге в Италию.

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