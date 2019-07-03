Планировал преступление заранее: вскрылись новые данные об убийце 11-летней Даши Лукьяненко

Происшествия

Житель Ивановки Николай Тарасов, который зверски убил свою соседку 11-летнюю Дашу Лукьяненко, уже давно выбирал себе несовершеннолетнюю жертву. Об этом стало известно из данных, размещенных в Реестре судебных решений. Задержанный 22-летний Тарасов сознался в попытке изнасилования и убийстве ребенка.

Как следует из данных Реестра, преступные намерения возникли у него еще в апреле этого года на почве постоянной сексуальной неудовлетворенности. Отмечается, что преступление он хотел совершить именно относительно несовершеннолетнего ребенка.

11-летняя Даша Лукьяненко, с которой он был знаком, часто ходила мимо дома Тарасова и он знал ее маршрут.

Из судебного решения известно, что Тарасов позвал девочку зайти во двор, но от предложения пойти в дом девочка отказалась и намеревалась уйти. Тогда он схватил ее за руку, и девочка вскрикнула. Зажав рукой рот, преступник затянул ребенка в хозяйственное помещение за домом.

Повалив на пол, он начал бить Дашу кулаками в разные части тела, а потом зажал рот пакетом. Когда девочка потеряла сознание от нехватки воздуха, Тарасов, осознавая, что ребенок жив и находится в бессознательном состоянии, раздел ее догола и хотел изнасиловать.

Но из-за «эмоционального перевозбуждения» у него это не получилось. Разозлившись и осознавая, что о его преступлении станет известно, если он отпустит Дашу, Тарасов решил убить ребенка.

Он взял острый предмет и нанес несколько ран в шею, после чего Даша умерла на месте. Отметим, что по некоторым данным, Тарасов использовал для этого отвертку.

После совершенного преступник бросил тело ребенка в выгребную яму. А затем сжег одежду ребенка и зачистил место расправы.

Как пишет ресурс «Крапка», ночью, 13 июня, когда была убита Даша, мать — Мария Тарасова лазила через забор рынка, чтобы попасть на свою торговую точку, где она взяла ящик с уксусом. Об этом свидетельствуют рассказы сторожа рынка.

Волонтеры, принимавшие участие в поиске девочки, уверены, что именно поэтому собаки, искавшие ребенка на второй день исчезновения девочки, потеряли след возле дома Тарасовых.

Кроме всего, волонтеры рассказали, что само убийство было до мелочей спланировано Тарасовым. Он расстелил на полу картонные коробки, которые могли впитать кровь, использовал отвертку, чтобы рана не была большой и не забрызгала стены. Затем надел на голову ребенка пакет и замотал его скотчем, чтобы в него могла стекать кровь с раны на шее. Также они рассказали, что Тарасов привязал к телу ребенка пять больших камней. При чем со всем этим он «управился» за 15 минут.

Напомним, ранее стало известно о жестоких методах воспитания в семье Тарасовых, где детей били и оскорбляли.

Как сообщали «ФАКТЫ», родственников Тарасова проверили на детекторе лжи. Проверка показала, что мать подозреваемого могла знать о совершенном преступлении.

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