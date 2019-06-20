Убийство Даши Лукьяненко: названа основная версия (видео)

Происшествия

Основной версией убийства в Ивановке (Одесская область) 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой обнаружили в среду, 19 июня, является преступление на сексуальной почве.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. По его словам, задержанный по подозрению в убийстве 26-летний житель поселка городского типа Ивановка сейчас дает показания. «По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы. Приношу соболезнования семье Дарьи», — сказал Сергей Князев.

По его словам, в поисках пропавшей 13 июня Даши принимали участие коло 500 сотрудников Национальной полиции, 400 — Национальной гвардии и 100 — Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для проведения поисковых мероприятий были собраны кинологи из семи областей.

В то же время, правоохранители говорят, что родители подозреваемого и уже задержанного, в порядке ст. 208 УПК Украины, Николая Т. ничего не знали о совершенном сыном. Более того, эта семья и семья убитой девочки поддерживали добрососедские отношения. Родители подозреваемого и мама Даши работали вместе на местном рынке. Они все вместе, а также сам Николай Т. активно участвовали в поиске пропавшей девочки.

Сейчас подозреваемый в убийстве доставлен из Ивановки в Одессу. Здесь ему будет официально предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео первого опроса жителя Ивановки, который позже был задержан по подозрению в убийстве своей соседки — 11-летней Даши Лукьяненко.

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