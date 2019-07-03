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Происшествия

Смерть соратника Гриценко: суд принял жесткое решение в отношении подозреваемого полицейского

16:50 3 июля 2019 107
Александр Комарницкий
Инф. «ФАКТОВ»

Сотруднику Главного управления Нацполиции Винницкой области Сергею Пивовару, который 11 июня вечером в Виннице, будучи при исполнении служебных обязанностей, избил активиста Александра Комарницкого, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщили в областном главке полиции, ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

При содействии сотрудников Департамента внутренней безопасности Нацполиции, которые входят в состав группы, занимающейся расследованием, правоохранители подали апелляцию с ходатайством на изменение меры пресечения. Сегодня Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство об обжаловании.

Как сообщили в полиции, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Оперативник Сергей Пивовар является победителем чемпионатов по борьбе — он занимается самбо.

Напомним, сотрудник полиции подозревается в превышении служебных полномочий. После его конфликта с Комарницким, последний с тяжкими телесными повреждениями попал в больницу, а 23 июня мужчина умер.

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