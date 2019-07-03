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Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 4 — 10 июля
В Национальной опере имени Тараса Шевченко:
4 июля — балет «Спящая красавица»,
5 июля — опера «Севильский цирюльник»,
6 и 7 июля — гала-концерт «Завершение 151-го сезона».
Начало в 19:00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
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С 4 по 7 июля в кинотеатре «Жовтень» проходит фестиваль «Неделя швейцарского кино». В программе: 4 июля в 19:15 — мелодрама «Мечта Катрины»; 5 июля в 19:00 — драма «Невинный»; 6 июля в 18:55 — драма «За ветром»; 7 июля в 18:55 — драма «Счастливый Лазарь». Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Адрес: ул. Константиновская, 26.
Цена: от 65 грн.
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С 4 по 14 июля в Музее истории Киева открыта выставка канадской фотохудожницы Олеси Марущак «KRAЇNA: Я — земля».
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.
Вход свободный.
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С 4 по 23 июля в Karas Gallery можно посетить выставку Ильи и Саши Чичкан «Психодарвінізм: невічні цінності». В экспозиции: живопись, апликация, коллаж.
Адрес: Андреевский спуск, 22а.
Вход свободный.
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5 июля в Международном центре современного искусства PinchukArtCentre пройдет «Ночь в PinchukArtCentre». В программе: музыкальный, театральный и литературный перформансы, квест и Instagram-конкурс.
Начало в 19:00.
Адрес: ул. Большая Васильковская, 1—3/ул. Бассейная, 2.
Вход свободный.
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6 июля Национальный музей народной архитектуры и быта Украины «Пирогово» приглашает на праздник Ивана Купалы. В программе: обряды, мастер-классы, хороводы, ярмарка народных ремесел.
Начало в 17:00.
Адрес: ул. Академика Тронько.
Цена: 30—50 грн.
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6 июля в 14:00 в музейном комплексе «Мистецький арсенал» состоится экскурсия Татьяны Жмурко «Живопис нон-стоп».
7 июля в 21:00 — показ фильма Андрея Литвиненко «Заповідник Асканія».
Адрес: ул. Лаврская, 12.
Цена: от 40 грн.
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С 6 по 16 июля в галерее «Лавра» пройдет арт-проект Verbalization, направленный на поиски системы коммуникаций между художником и зрителем.
Адрес: переулок Лаврский, 9.
Вход свободный.
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10 июля в 20:00 на вертолетной площадке КВЦ «Парковий» состоится концерт «З Днем народження, Україно!». В программе: выступление Тины Кароль, Олега Винника, Макса Барских, Сергея Бабкина, Dzidzio, KAZKA, групп «Время и Стекло» «НеАнгелы», «Антитела», «Без Обмежень», Freedom-jazz, KADNAY, LETAY.
Вход свободный.
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До 11 июля в Доме образования и культуры «Мастер Класс» можно посетить выставку живописи Екатерины Николенко «Образы».
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 57б.
Вход свободный.
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До 31 июля во Французском институте в Украине открыта выставка политического плаката Йоханана Петровского-Штерна «Я ни о чем не жалею».
Адрес: ул. Олеся Гончара, 84.
Вход свободный.
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До 14 июля в Институте проблем современного искусства НАИ Украины проходит всеукраинский фестиваль Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 2019, в котором принимают участие 25 художников из Украины и США.
В экспозиции представлены живопись, скульптура и керамика, коллажи и инсталляции, фото-арт и авторская парфюмерия.
Адрес: ул. Евгения Коновальца, 18д.
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