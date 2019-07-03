Культура и искусство

Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 4 — 10 июля

В Национальной опере имени Тараса Шевченко:

4 июля — балет «Спящая красавица»,

5 июля — опера «Севильский цирюльник»,

6 и 7 июля — гала-концерт «Завершение 151-го сезона».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

***

С 4 по 7 июля в кинотеатре «Жовтень» проходит фестиваль «Неделя швейцарского кино». В программе: 4 июля в 19:15 — мелодрама «Мечта Катрины»; 5 июля в 19:00 — драма «Невинный»; 6 июля в 18:55 — драма «За ветром»; 7 июля в 18:55 — драма «Счастливый Лазарь». Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Адрес: ул. Константиновская, 26.

Цена: от 65 грн.

***

С 4 по 14 июля в Музее истории Киева открыта выставка канадской фотохудожницы Олеси Марущак «KRAЇNA: Я — земля».

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Вход свободный.

***

С 4 по 23 июля в Karas Gallery можно посетить выставку Ильи и Саши Чичкан «Психодарвінізм: невічні цінності». В экспозиции: живопись, апликация, коллаж.

Адрес: Андреевский спуск, 22а.

Вход свободный.

***

5 июля в Международном центре современного искусства PinchukArtCentre пройдет «Ночь в PinchukArtCentre». В программе: музыкальный, театральный и литературный перформансы, квест и Instagram-конкурс.

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 1—3/ул. Бассейная, 2.

Вход свободный.

***

6 июля Национальный музей народной архитектуры и быта Украины «Пирогово» приглашает на праздник Ивана Купалы. В программе: обряды, мастер-классы, хороводы, ярмарка народных ремесел.

Начало в 17:00.

Адрес: ул. Академика Тронько.

Цена: 30—50 грн.

***

6 июля в 14:00 в музейном комплексе «Мистецький арсенал» состоится экскурсия Татьяны Жмурко «Живопис нон-стоп».

7 июля в 21:00 — показ фильма Андрея Литвиненко «Заповідник Асканія».

Адрес: ул. Лаврская, 12.

Цена: от 40 грн.

***

С 6 по 16 июля в галерее «Лавра» пройдет арт-проект Verbalization, направленный на поиски системы коммуникаций между художником и зрителем.

Адрес: переулок Лаврский, 9.

Вход свободный.

***

10 июля в 20:00 на вертолетной площадке КВЦ «Парковий» состоится концерт «З Днем народження, Україно!». В программе: выступление Тины Кароль, Олега Винника, Макса Барских, Сергея Бабкина, Dzidzio, KAZKA, групп «Время и Стекло» «НеАнгелы», «Антитела», «Без Обмежень», Freedom-jazz, KADNAY, LETAY.

Вход свободный.

***

До 11 июля в Доме образования и культуры «Мастер Класс» можно посетить выставку живописи Екатерины Николенко «Образы».

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 57б.

Вход свободный.

***

До 31 июля во Французском институте в Украине открыта выставка политического плаката Йоханана Петровского-Штерна «Я ни о чем не жалею».

Адрес: ул. Олеся Гончара, 84.

Вход свободный.

***

До 14 июля в Институте проблем современного искусства НАИ Украины проходит всеукраинский фестиваль Ukrainian Contemporary Women’s Art Fest 2019, в котором принимают участие 25 художников из Украины и США.

В экспозиции представлены живопись, скульптура и керамика, коллажи и инсталляции, фото-арт и авторская парфюмерия.

Адрес: ул. Евгения Коновальца, 18д.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter