Мы все устали от власти избранных, — Святослав Вакарчук

Политика

Святослав Вакарчук никого не удивил своим решением идти в политику. Осенью 2018 года социология показывала его высокий рейтинг среди политиков и все пророчили ему большое политическое будущее. Однако Святослав Вакарчук президентским выборам предпочел парламентские. В беседе с журналистом, которому сразу предложил перейти на «ты», политик объяснил, почему так поступил, а также рассказал, как собирается бороться со старой системой и жить на одну зарплату.

«Сейчас уникальный момент в истории Украины, когда она может вырваться из когтей олигархического прошлого»

— Святослав, почему именно сейчас решил идти в политику?

— У меня есть чувство ответственности. И это чувство ответственности не только перед своей семьей и перед своими слушателями, но и перед всей страной. Перед всеми этими людьми, которых встречаешь каждый день и которые ждут от тебя большего. Когда ты смотришь на добровольцев, которые идут на войну, не ожидая от будущего ничего, кроме трудностей, но при этом готовых защищать Украину, ты понимаешь, что твоя миссия в чем-то схожа. Ты не думаешь о своем будущем, ты думаешь о будущем страны.

На президентских выборах Украина показала, насколько она нуждается в переменах. Люди проголосовали за изменения, за новые лица. Всем нам надоело наблюдать, что делают старые политики с нашей страной вот уже 28 лет. Сейчас уникальный момент в истории Украины, когда она может вырваться из когтей олигархического прошлого и создать свое европейское будущее.

— Но почему Верховная Рада? Ведь все ожидали увидеть тебя на президентских выборах.

— Все важные решения — о медицине, об образовании, о тарифах для населения, о благополучии граждан — принимаются сегодня в парламенте. И я иду в Верховную Раду не один, а с молодыми и честными профессионалами, каждый из которых прошел строгую проверку. Вместе мы сможем менять страну в лучшую сторону.

— Как твои близкие восприняли эту новость?

— Отец сказал мне: «Мы в своей жизни боролись за Украину и меняли то, что могли. Теперь ваша очередь. Поэтому идите и делайте все, что можете».

— А жена?

— Жена и дочь меня полностью поддерживают.

— Ты говоришь о жене и дочери. Но недавно газеты писали, что ты поддерживаешь гей-браки.

— Государство должно относиться ко всем людям одинаково и не вмешиваться в их личную жизнь. Лично у меня уже 20 лет есть семья — жена, дочь. Мне близки традиционные ценности.

Кстати, именно в разговорах с дочерью, ее друзьями я услышал честный и прямой ответ, почему молодежь скептически относится к возможности жить и работать в Украине — их заставляют давать взятки, устраиваться на работу по блату. Именно этого молодежь не хочет. Молодежь хочет уважения и честных правил. Это дети, рожденные в свободной Украине, в открытом мире. На примере других стран они видят, как должно быть, и не принимают старые правила, действующие у нас в Украине.

«Финансовая помощь партии не равна влиянию на наши решения»

— Политика, как правило, дело грязное и неблагодарное. Ты же привык к народной любви, поклонникам. Сможешь выдержать весь тот негатив, который зачастую сопровождает политику?

— Все, что не убивает нас, делает сильнее. Уже два года я чувствую, что такое «быть политиком». Тонны фейков, лжи и открытых манипуляций — все это я прошел, так что антидот уже выработался (улыбается. — Авт.). Но после того, как партия «Голос» стала третьей по популярности, на нас обрушили потоки черного пиара, фальшивых новостей и грязи. Это все — методы старых политиков. Они должны уйти в прошлое. А нам эти методы не страшны, ведь лучшая защита — это честность.

— Кстати о честности. Кто финансирует партию «Голос»?

— Мы открыто даем информацию. Это представители среднего и крупного бизнеса, которым тоже надоела власть олигархов, которые хотят честных правил игры, одинаковых для всех. Мы все устали от власти избранных.

— И что вы обещаете спонсорам взамен?

— Для них лично ничего. Равные правила игры для всех. А чтобы продемонстрировать эти новые правила, мы каждую неделю публикуем имена и фото людей и компаний, которые пожертвовали деньги на нашу партию.

— Вы принимаете деньги у всех?

— Нет, многим мы отказываем. Те, кто хотят финансово поддержать нашу партию, должны иметь честную репутацию, открытый доход. И, главное, принимать и разделять нашу позицию — финансовая помощь не равна влиянию на наши решения! Должно быть хоть что-то в нашей стране, что не продается. Партия «Голос» не продается.

Святослав Вакарчук: «Молодежь хочет уважения и честных правил»

— Если вы так настойчиво хотите бороться с олигархами, почему же представители «Голоса» ходят на их каналы?

— А разве у нас есть варианты? Я иду туда, где нас услышат люди. Телевидение — один из основных каналов донесения информации, мнения, позиции. Сегодня 80 процентов телеэфира контролируется олигархами. Поймите, я не призываю «раскуркулить олигархов», все отобрать и поделить. Это мы уже проходили… Нет, у них нужно отнять возможность влиять на политику через медиа. Пусть занимаются бизнесом, но только в одинаковых условиях для всех. Не важно, ты владелец большого завода, маленькой кофейни у дома или производитель хозтоваров из Житомира. Правила одни для всех! Поэтому первый законопроект, который «Голос» внесет на рассмотрение парламента, будет направлен против олигархов. Вы только представьте, сегодня шесть человек в нашей стране контролируют 30 процентов всей экономики! Это необходимо менять.

— Назван первый законопроект. А еще какие приоритеты у «Голоса»?

— Интересы граждан Украины прежде всего. Выбор Украины — это Европа. Закон один для всех. Свободная экономика без олигархов. Власть, которая подотчетна украинцам.

— Чем ваша партия отличается от остальных?

— В нашем списке не просто новые лица. Мало быть новым лицом, нужно быть профессионалом своего дела. Именно такие люди в команде «Голоса». Многие из них учились в лучших университетах мира, а потом вернулись на родину, чтобы сделать жизнь в Украине лучше. И каждый из них уже добился изменений там, где работал. Сейчас мы вместе идем менять страну.

— Слава, но ты ведь уже был народным депутатом. Зачем повторять?

— Да, я был депутатом в 2007 году, через три года после «оранжевой революции». И я воочию увидел, что такое старая политика, даже если она прикрыта новыми лозунгами. Я увидел, как торгуют интересами Украины. Я увидел, как не стесняются обворовывать государство. Я увидел борьбу друг с другом ради собственных политических интересов. Я не мог это изменить, потому что был в Верховной Раде один. Сегодня я не один, а вместе с большой командой единомышленников, людей с близкими мне ценностями. Так просто нас не остановить.

— Как ты планируешь жить на одну зарплату?

— Во-первых, депутатская зарплата не такая и маленькая. Во-вторых, я достаточно успешный музыкант, который что-то заработал своим трудом. Поэтому могу себе позволить посвятить годы жизни стране. К тому же я продолжаю получать роялти за мою деятельность. А в принципе, деньги — это не то, что меня интересует в жизни. Я вам скажу больше. Партия «Голос» намерена бороться за отмену всех льгот, компенсаций и доплат, которые парламентарии получают еще с советских времен. Мы считаем, что народный депутат, который пропускает 25 процентов заседаний, должен лишаться зарплаты. А если он прогуляет половину заседаний, то перестает быть депутатом. Ведь, если вы не ходите на работу половину недели, вас сразу же уволят. А некоторые нынешние депутаты позволяют себе появляться в сессионном зале только раз в год!

«Мы точно не будем сотрудничать с теми, кто выступает против европейского пути Украины»

— Святослав, «Голос» планирует объединяться в парламенте со «Слугой народа»?

— Мы не спешим делить места в парламенте, который еще не избран. Мы готовы к сотрудничеству с теми, кто разделяет наши ценности, кто не принимал участия в коррупционных схемах и намерен честно трудиться на благо страны и простого украинца. Мы точно не будем иметь ничего общего с теми, кто выступает против европейского пути Украины. А иногда против самого права Украины на самоопределение.

— Ты симпатизируешь Зеленскому или считаешь его своим конкурентом?

— Считать законно избранного президента страны конкурентом — это то же самое, что считать конкурентом водителя автобуса, в котором ты едешь. Так могут поступать только старые политики, которые 28 лет именно этим и занимались. Мы будем действовать иначе. Если президент будет инициировать полезные для Украины изменения, мы готовы помогать ему и будем предлагать еще более глубокие реформы. Если глава государства не оправдает ожидания избирателей, мы будем контролировать его и заставим отвечать за это.

— Чей Крым?

— Крым — это Украина. А Россия, которая аннексировала его, — агрессор и захватчик. Территориальная целостность страны — это абсолютная ценность, которой мы не торгуем и не размениваемся ни при каких условиях. Люди в Крыму и в оккупированной части Донбасса — это наши сограждане, и мы их обязательно вернем вместе с нашими землями. Мы вернем им безопасность, защиту их прав, уважение государства.

— Что бы ты сказал Путину при встрече?

— Украина будет всегда. Мы никогда не отступимся от своей государственности, своего суверенитета, своих интересов ни перед угрозой, ни перед агрессией, ни за любые посулы. Хотите или нет, с этим придется считаться. За все зло и все несчастья, которые вы своей политикой несете миру, придет расплата. Обязательно.

— Видишь ли ты себя в будущем президентом?

— И я, и партия «Голос» — мы готовы к любым должностям, если они позволят воплотить нашу программу и изменить правила политики.

— Так кто на самом деле стоит за «Голосом»?

— Люди, простые украинцы, которые за нас проголосуют. И ни одного олигарха.

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