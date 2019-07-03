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Происшествия

Вода лилась как из ведра: в сети показали видео жуткого потопа в украинском супермаркете

17:56 3 июля 2019 240
потоп в «Сильпо»
Инф. «ФАКТОВ»

В Кривом Роге, где во вторник, 2 июля, бушевал ураган, кроме аварии на железной дороге, пострадали объекты городской инфраструктуры. Во время разгула стихии в ночь со 2 на 3 июля в городе в одном из супермаркетов «Сильпо» начался настоящий потоп. Об этом в Facebook сообщил очевидец Виталий Муха и опубликовал видео.

«Ужасный ураган залил „Сильпо“, в итоге обвалился потолок, все спасались как могли», — написал он.

На ролике видно, как потоки воды хлынули, буквально, отовсюду. Дождь пробивался сквозь потолок, лампы и систему вентиляции. Вода заливала компьютеры, кассы и зал супермаркета. Посетители были вынуждены спасаться бегством.

Из-за урагана работа супермаркета «Сильпо» была остановлена.



«ФАКТЫ» сообщали о непогоде в Днепре, где за 19 минут упало 126 деревьев. Были повреждены и линии электропередач, что заблокировало движение троллейбусов.

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