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- 17:56 Вода лилась как из ведра: в сети показали видео жуткого потопа в украинском супермаркете
Вода лилась как из ведра: в сети показали видео жуткого потопа в украинском супермаркете
В Кривом Роге, где во вторник, 2 июля, бушевал ураган, кроме аварии на железной дороге, пострадали объекты городской инфраструктуры. Во время разгула стихии в ночь со 2 на 3 июля в городе в одном из супермаркетов «Сильпо» начался настоящий потоп. Об этом в Facebook сообщил очевидец Виталий Муха и опубликовал видео.
«Ужасный ураган залил „Сильпо“, в итоге обвалился потолок, все спасались как могли», — написал он.
На ролике видно, как потоки воды хлынули, буквально, отовсюду. Дождь пробивался сквозь потолок, лампы и систему вентиляции. Вода заливала компьютеры, кассы и зал супермаркета. Посетители были вынуждены спасаться бегством.
Из-за урагана работа супермаркета «Сильпо» была остановлена.
«ФАКТЫ» сообщали о непогоде в Днепре, где за 19 минут упало 126 деревьев. Были повреждены и линии электропередач, что заблокировало движение троллейбусов.
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