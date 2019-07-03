Происшествия

На пляже в Коктебеле забил гейзер из нечистот: в сети показали видео

Поселку Коктебель в оккупированном Крыму грозит экологическая катастрофа. Об этом пишет российский блогер Александр Горный и публикует видео. Напомним, ранее блогер публиковал фото разрушенной набережной в Коктебеле.

На ролике видно, как из-под земли бьет фонтан темной жидкости непонятного происхождения.

«Кто в курсе? В Коктебеле нашли нефть прямо на пляже??? Ролик прислали, но никто не в курсе. Это же экологическая катастрофа, если это случилось сейчас. Нужно закрывать набережную», — пишет Горный.

Возмущенные комментаторы поддержали его и дают свои советы.

«Сообщите в МЧС. Если это так, то всё погибнет. Может, прорвало чей-то резервуар».

«Жесть… Предлагаю акцию, поймай того кто сливает в море канализацию и макни его головой в эту же самую канализацию».

«Знак начала сезона!!! Уродство».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в оккупированном Крыму уничтожается курорт Саки, знаменитый лечебными грязями. В грязевое озеро Ковш сливаются канализационные стоки. Все происходит при полном попустительстве оккупационной администрации Крыма.

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