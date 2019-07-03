- 20:49 Туристы в панике: в Италии проснулся вулкан Стромболи
- 20:32 Пожар на подлодке «Лошарик»: в России обнародовали список погибших офицеров
- 20:23 В Киеве средь бела дня у мужчины со стрельбой украли сумку с миллионом гривен
- 20:17 «Европейская Солидарность» приглашает всех неравнодушных под Конституционный суд: 4 июля там рассмотрят отмену закона о люстрации
- 20:02 На пляже в Коктебеле забил гейзер из нечистот: в сети показали видео
- 19:53 Стало известно, во сколько обойдется переезд Администрации президента Зеленского в Украинский дом
- 19:36 СМИ узнали детали допроса пресс-секретаря Зеленского в ГПУ
- 19:22 У Александра Маслякова могут отобрать права на «КВН»: что произошло
- 19:08 Жара и дожди: синоптики рассказали о погоде в июле
- 19:03 Кейт Миддлтон и Бекхэм-младший: как звездные гости болеют на Уимблдоне
- 19:01 Зеленский плохо кончит, он специально тестирует украинцев на предмет сдачи Донбасса Путину, — Арестович
- 18:54 Экс-переводчика Гройсмана выпустили из СИЗО: что об этом известно
На пляже в Коктебеле забил гейзер из нечистот: в сети показали видео
Поселку Коктебель в оккупированном Крыму грозит экологическая катастрофа. Об этом пишет российский блогер Александр Горный и публикует видео. Напомним, ранее блогер публиковал фото разрушенной набережной в Коктебеле.
На ролике видно, как из-под земли бьет фонтан темной жидкости непонятного происхождения.
«Кто в курсе? В Коктебеле нашли нефть прямо на пляже??? Ролик прислали, но никто не в курсе. Это же экологическая катастрофа, если это случилось сейчас. Нужно закрывать набережную», — пишет Горный.
Возмущенные комментаторы поддержали его и дают свои советы.
«Сообщите в МЧС. Если это так, то всё погибнет. Может, прорвало чей-то резервуар».
«Жесть… Предлагаю акцию, поймай того кто сливает в море канализацию и макни его головой в эту же самую канализацию».
«Знак начала сезона!!! Уродство».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в оккупированном Крыму уничтожается курорт Саки, знаменитый лечебными грязями. В грязевое озеро Ковш сливаются канализационные стоки. Все происходит при полном попустительстве оккупационной администрации Крыма.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!