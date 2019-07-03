Происшествия

В Киеве средь бела дня у мужчины со стрельбой украли сумку с миллионом гривен (видео)

В среду, 3 июля, в центре Киева произошло разбойное нападение — трое неизвестных в масках выхватили сумку с деньгами из машины Renault Megan и скрылись в неизвестном направлении. Ранее в Оболонском районе столицы неизвестные похитили 500 тысяч гривен из припаркованного автомобиля.

Ограбление в центре столицы случилось во дворе жилого дома по адресу улица Большая Васильковская, 132 около 16:30.

Как сообщает «Информатор», по словам водителя автомобиля, он со своим попутчиком припарковался во дворе дома. В этот момент к машине подбежали трое мужчин в черных масках, совершили минимум один выстрел и вырвали из рук сидящего сзади мужчины сумку с деньгами, а затем скрылись на автомобиле Audi.

По предварительной информации, в сумке находились день в сумме 1 миллион 170 тысяч гривен. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они осматривают место преступления и опрашивают потерпевших. Подробности случившегося устанавливаются.

В Киев введен оперативный план «Сирена».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о кражах из автомобилей. Подобные инциденты нередко происходят не только в столице, но и в других крупных городах. Так, под Одессой из машины, в которой находился 10-летний ребенок, украли деньги и украшения почти на миллион гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter