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Это уже не праздник? В сети бурно обсуждают возможную отмену военного парада на День Независимости
Ветеран АТО Олег Болдырев, которого в социальных сетях знают под ником Мартин Брест, сообщил, что в этом году на День Независимости Украины не будет военного парада в центре Киева, который проводился регулярно в этот день последние пять лет.
«Парада наших войск на День Независимости не будет. В этом году», — написал он в Facebook и опубликовал копию ответа Администрации президента, в котором говорится, что президент по состоянию на 3 июля Владимир Зеленский не подписал указ о проведении этого празднования.
Большинство пользователей соцсети возмутились такой постановкой вопроса.
«Може проведем самі?», — спрашивает Виктория Шинкаренко.
«Если честно, даже не знаю, что хуже. Я не хочу видеть, как оно будет приветствовать наших ребят, как главнокомандующий. С другой стороны, я ходила на парад все пять лет, и очень горжусь нашими ребятами», — поддерживает ее Nataliia Boiko.
«Ну… те що досі нема указа, ще не значить що парада не буде. Хоча с 2014 року такі укази були не пізніше ніж 22 липня», — успокаивает Oleksandr Moskalenko.
«Гроші на офіс підуть?», — интересуется Ivan Kucher.
А Sergii Gres возмущается: «Може, до того часу вони планують скасувати акт проголошення незалежності?»
Некоторые комментаторы считают, что указ еще будет подписан. Другие предполагают, что для новой команды этот день не считается праздником.
Но были и другие комментарии:
«Я щось не розумію: починаючи з 2014 року весь ФБ обурювався парадам -» хлопці гинуть, а вам парад; техніка на параді, а не в зоні АТО; на параді показуха, а військо голе босе". А зараз раптом всі обурюються, що парад відмінили…".
«Чудово. Не розумію прикола парадів під час війни. Як в пісні: «Небеса рахували душі на воротях у Райський Сад, а в цей час генерал холуйський у столиці приймав парад! «Це про Ілловайськ, якщо хтось забув».
Напомним, в прошлом году на военном параде в День Независимости Украины произошло неординарное событие — участник парада, курсант-пограничник Вячеслав Короткий сделал предложение руки и сердца любимой девушке — Татьяне Федорчук, которая приехала в Киев поддержать Вячеслава на параде.
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