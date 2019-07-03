Украина

"На несколько сепаратистов в Раде будет меньше": Порошенко приветствовал недопуск Клюева и Шария на выборы

Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил о том, что приветствует решение о снятии с регистрации кандидатами в депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария. Об этом он написал в сообщении на своей странице в Facebook.

«Я приветствую взвешенное и справедливое решение, которое только что приняла Центральная избирательная комиссия. На нескольких сепаратистов и врагов Украины в новой Верховной Раде будет меньше. Благодаря настоянию общественных активистов и команды „Европейской Солидарности“ ЦИК отменила регистрацию экс-главы Администрации Януковича Андрея Клюева и одного промосковского пропагандиста. Реваншисты не пройдут! Украина победит!», — указал пятый президент Украины.

Также Петр Порошенко анонсировал акцию 4 июля под Конституционным судом: «Завтра, 4 июля, Конституционный суд Украины попытается отменить люстрационный закон, который предусматривает очищение власти от бывших соратников Януковича».

Экс-глава государства уверен, что украинское общество должно понимать, что в руках судей Конституционного суда — возможное решение о возвращении к власти людей, которые пять лет ненавидели Революцию Достоинства и которые все пять лет мечтали о реванше.

«Но мы не будем спокойно молчать и ждать возвращения в 2013-й год. Моя политическая сила „Европейская Солидарность“ вместе с другими общественными организациями и движениями под стенами Конституционного Суда потребует справедливого и единственно верного решения. Люстрация — это путь к политическому очистки Украины от ее авторитарного прошлого! Призываю всех неравнодушных прийти завтра в 9:30 к стенам КС. Реванш не пройдет! Украина победит!», — указал Петр Порошенко.

В свою очередь, в партии «Европейская солидарность» отметили, что народные депутаты Татьяна Чорновил, Александр Черненко, Мария Ионова, Игорь Артюшенко, а также активисты партии встретились с председателем Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук и передали ей письмо с требованием пересмотреть решение ЦИК о регистрации Андрея Клюева и Анатолия Шария. Известно, что против указанных лиц были возбуждены уголовные производства, они находятся в розыске и длительное время скрываются от украинского правосудия за границей. Клюев после побега с Януковичем в 2014 году находится в Москве, а Шарий с 2012 года постоянно проживает в странах Европы".

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