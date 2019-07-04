Размером с куриное яйцо: Ровенскую область засыпал аномальный град (видео)

Украина

Аномально большой град — размером с куриное яйцо выпал в Ровенской области. Некоторые градины взвесили 35 граммов, пишет ТСН.

Град был настолько сильным, что полностью побил фонарь.

Местный житель отснял кадры, как аномальный град засыпает двор.

Несколько градин местные успели подобрать и положить в морозилку, потому что боялись, что на слово им никто не поверит.

Тяжелые ледяные шары гнули металлочерепицу, изрешетили крыши и даже стены сельских хат.

В некоторых домах крыши стали напоминать дуршлаг. В саду град посбивал яблоки, в теплице — огурцы.

Сам град на дворах уже растаял, но несколько ледяных шаров люди успели сохранить. Держат в холодильнике рядом с мясом и замороженными ягодами.

Сыпал аномальный град минуту, а убытки от него и до сих пор считают. «Такого я не видел за 62 года своей жизни. Убытки должны 670 дворов. Это точно сотни тысяч гривен», — рассказал сельский председатель с. Антоновка Николай Петрук.

В сельсовете таких денег нет, компенсацию людям пообещали дать в райгосадминистрации.

«Создан резервный фонд. Он неприкасаемый для таких случаев и составляет около двух миллионов», — рассказал председатель Владимирецкой райгосадминистрации Ярослав Березюк.

Когда люди получают компенсацию за разбитые этим градом двор, пока неизвестно. Ведь даже уведомить власти об убытках успели не все.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 2 июля в Ровенской области непогода серьезно «прошлась» по девяти населенным пунктам Заричненского и Дубровицкого районов. Там сильным ветром были повреждены крыши пяти школ и 24 жилых домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

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