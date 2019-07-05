Происшествия

СБУ задержала «начальника ПВО «ДНР»: как он связан с делом о крушении MH17

Бывшего «начальника противовоздушной обороны Славянской бригады «ДНР» Владимира Цемаха задержала СБУ, суд отправил его под стражу на 60 суток. Об этом «Українським Новинам» рассказал адвокат задержанного Роман Гонтарев. «Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого», — заявил защитник и добавил, что собирается встретиться с подзащитным в пятницу, 5 июля.

Никаких подробностей адвокат не сообщил, сославшись на тайну следствия.

Кстати, слухи о похищении Цемаха украинской спецслужбой на оккупированных территориях появились еще в конце июня этого года. Сообщалось, что украинские спецназовцы оглушили его и вывезли на подконтрольные территории под видом парализованного.

А на ресурсе sprotyv.info опубликовали материал блогера «Фашика Донецкого», который рассказывал о якобы похищении Владимира Цемаха СБУ в городе Снежное. «Самое эпичное то, что Цемах, как «начальник ПВО «ДНР», находился в 2014 году на позициях в районе Снежного», — писал блогер.

Именно в районе Снежного российский зенитно-ракетный комплекс «Бук» сбил пассажирский «Боинг» Малазийских авиалиний.

Впрочем, «Фашик Донецкий» полагал, что Владимира Цемаха похитили российские спецслужбы, поскольку «экс-начальник ПВО» не выгоден России в качестве свидетеля в Гааге, и утверждал, что он уже «у Кобзона в гостях».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 19 июня на пресс-конференции в Гааге представители JIT назвали имена подозреваемых в крушении MH17 — Сергея Дубинского, Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова и Леонида Харченко. Всем четверым надлежит явиться в суд 9 марта 2020 года, когда в Гааге состоится первое слушание по делу о крушении пассажирского самолета, на борту которого находились 298 человек, в том числе 80 детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter