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Украина потеряла на Донбассе еще одного воина
За прошедшие сутки боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 6 — получили ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 июля.
«Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия», — подчеркнули в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 16 раз обстреляли позиции ОС: вблизи Лебединского, Водяного, Красногоровки, Широкино, Песков, Марьинки и в районе Авдеевки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны 14 раз: вблизи Крымского, Новолуганского, Золотого-4 и в районе Попасной.
По данным разведки, 4 июля двое оккупантов были уничтожены и еще один был ранен.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Донецкой области умер военный медик, раненый во время обстрела боевиками санитарного автомобиля Hammer под населенным пунктом Водяное.
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