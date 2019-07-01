Обстрел санитарного авто на Донбассе: число жертв увеличилось

Украина

В Донецкой области умер военный медик, раненый во время обстрела боевиками санитарного автомобиля «Хаммер» под населенным пунктом Водяное.

Ранее в штабе операции Объединенных сил сообщали, что во время обстрела один украинский боец погиб, а медик был тяжело ранен. Однако его спасти не удалось — военный медик скончался от полученных ран.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне 2019 года на Донбассе погибли девять украинских воинов, 87 бойцов получили ранения.

Также сообщалось, что боевики во второй раз за несколько дней обстреляли Авдеевку, где были разрушены дома мирных жителей. По Авдеевке оккупанты били из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета.

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