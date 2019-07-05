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В Виннице пьяный полицейский разбил четыре машины, пострадали дети
В Виннице патрульный полицейский на Volkswagen Transporter врезался в три припаркованных автомобиля, в результате чего пострадали двое детей. Ранее в Конотопе полицейский на авто наехал на 10-летнего ребенка.
Как сообщают в ГУНП в Винницкой области, пострадавшие — дети 15 и 10 лет. Они были пассажирами в автомобиле «ВАЗ-21 099». Также в результате ДТП повреждены машины Mitsubishi Grandis и Daewoo Lanos. Сообщается, что правоохранитель находился за рулем во внеслужебное время.
«Полицейский имел внешние признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Это обстоятельство будет выяснена в ходе расследования», — сообщают в отделе коммуникаций областной полиции.
По факту ДТП открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи — до трех лет ограничения свободы. После проведения первоочередных следственных действий уголовное производство будет направлено в Госбюро расследований.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе Скадовск — Каховка в Каланчацком районе (Херсонская область) в лобовом дорожно-транспортном происшествии погибла семья — родители и 10-летняя девочка. Они ехали на машине, в которую на своем авто врезался сотрудник правоохранительных органов.
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