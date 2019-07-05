Ивана Купалы 2019: что можно делать в этот праздник

Украина

В ночь с субботы на воскресенье, 7 июля, наступает один самых любимых в народе праздников — Ивана Купалы. По церковному календарю христиан восточного обряда — Рождество Крестителя Господня Иоанна. Древний праздник окутан таинственностью, как и само появление на свет величайшего пророка и предтечи Иоанна.

Родители Иоанна Крестителя — священник Захария и Елисавета из города Хеврон. До самой старости благочестивая пара не имела детей. Поскольку в те времена бесплодие считалось наказанием Божьим за грехи, окружающие укоряли и осуждали пожилых людей. И вот однажды во время богослужения Захарии явился архангел Гавриил. Став у жертвенника, он сказал, что у священника родится сын, который станет предтечей Спасителя мира. Захария сразу с недоверием отнесся к словам архангела, за что был наказан немотой. Это наказание стало одновременно и знамением того, что Гавриил говорил правду. Когда ребенок родился, Захария написал имя мальчика — и речь сразу к нему вернулась.

По преданию, Иоанн рано осиротел. Мальчик рос, охраняемый ангелами, питался акридами (вид саранчи) и диким медом, носил одежду из верблюжьей шерсти. До 30-летнего возраста Иоанн жил в пустыне, а затем начал проповедовать. Он призывал людей к покаянию и крестил своих последователей в реке Иордан. Среди тех, кто пришел к нему, был и Иисус Христос. Пророк окрестил Христа, всенародно признав в нем Спасителя мира.

В украинских традициях этого праздника тесно сплелись христианство и языческие верования. Древний народный праздник Купалы (Купало, Купайло) соединился к Рождеством Иоанна Крестителя, и его стали называть Ивана Купалы. Бытовали в разных регионах Украины и другие названия: Іванец, Іван-травник, Іван-лопушник, Іван-чаклун.

Наши предки верили, что Креститель в этот день освятил воду, прогнав из нее злые силы, поэтому накануне люди устраивали веселый праздник на берегу реки или озера. Особенно нравилось такое гулянье молодежи. Поскольку спать перед Иваном запрещалось, вечером парни и девчата с шутками-прибаутками шли к водоему и разводили на берегу большой костер. Песни, игры, танцы и особые ритуалы — на Купала всюду царило веселье, даже несмотря на то, что праздник приходится на Петров пост (который заканчивается 12 июля).

Один из обычаев такой: девушки украшали разноцветными лентами и цветами вербовую ветку, устанавливали ее на берегу и водили вокруг хороводы. Называлась эта ритуальная ветка Мареной.

Еще одно развлечение: выбирали самых красивых в компании парня и девушку — молодого и молодую, а также их родственников и разыгрывали целую свадьбу, чтобы таким образом помочь всем хлопцам и девчатам найти в этом году свою половинку.

А через костер прыгали парами, крепко схватившись за руки, чтобы «не упустить свое счастье и всегда быть в паре». Сегодня священники предостерегают христиан от проведения такого ритуала, утверждая, что для участников «поганського свята» все может произойти с точностью до наоборот.

В старину считалось, что солнце после захода накануне Ивана приобретало чудодейственную силу, поскольку оно в освященной воде искупалось. Пожилые люди говорили, что именно в ночь на Ивана чрезвычайно полезно купаться. Это придаст сил, здоровья и красоты. Кроме того, по мнению знахарей, такая вода может еще и снять порчу или сглаз, избавить от неудач, да и вообще всего негатива, который накопился в сердце. Прежде чем зайти в воду, полагалось трижды произнести: «Водице-студенице, ти вмиваєш луги, береги, камiння-кремiння. Омий i мої тiло й душу».

Ночью не только купались, но и плели венки из трав, используя собранные днем целебные растения. Лекари верили в то, что эти Иван-травы обладают особой силой, поэтому веночки не выбрасывались, а развешивались в доме как обереги, защищающие от всяческой нечисти.

Девчата на выданье плели особые венки — из 12 трав. Их пускали плыть по воде, прикрепив посередине горящую свечу. Плывущие в сумерках по реке веночки с огоньками — не только красивый обряд, но и способ погадать на суженого. Так девушки выясняли, выйдут ли скоро замуж. Пока венки плыли по течению, девчата шли за ними вдоль берега и пели: «Плинь, плинь, вiночку, гарний, з барвiночку, за миленьким, за миленьким…» Если венок плывет ровно и свеча не гаснет — это знак, что девушка вскоре выйдет замуж. Если прибьется к берегу или будет крутиться на месте, значит, девице рано еще о замужестве думать. Потухла свеча — наречений бiдним буде. Хуже всего, если венок тонет, поскольку это означает скорую смерь. А еще следили, к какому берегу веночек пристанет, ведь оттуда и жених приедет. Парубки прекрасно знали, что ночью девчата будут гадать. Поэтому подплывали к этому месту поближе на плотах или лодках, чтобы поймать желанный венок и таким образом провiстити долю коханiй.

А чем же в этот день занимались люди пожилые? Оказывается, отправлялись в баню. Считалось, что если на Купала хорошенько попариться с веничком из целебных трав, можно избавиться от болезней и даже омолодиться. Видимо, чтобы усилить лечебный эффект, немощных и старых заносили в баню на вязанках крапивы, а после парилки угощали специально сваренной сладкой ячменной кашей с маслом — кутьей.

А супруги, не имеющие детей, на Ивана отправлялись с гостинцами к сиротам. По преданию, именно в этот праздник можно вымолить у Бога ребенка. Люди надеялись, что благодаря заступничеству Иоанна Крестителя, родившегося у пожилых отца с матерью, в семье появится долгожданный малыш.

Приметы этого дня Если на Ивана пройдут грозовые дожди, то орехи… пустыми окажутся Если погода солнечная, сад порадует обильным урожаем фруктов. Много росы — хорошо уродятся огурцы На Иванов день дождь пошел — еще пять дней идти будет

В этот день именины отмечают: Иван, Антон, Никита, Орентий, Яков.

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