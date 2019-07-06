Оптическая иллюзия с пляжем удивила многих пользователей сети

Мир

Пользователь соцсетей с ником Nayem опубликовал в Twitter оптическую иллюзию, запутавшую многих других юзеров. Его пост также был размещен на Reddit, где набрал больше 27 тысяч лайков, пишет «Лента.ру».

«Если вы видите пляж, небо над океаном, камни и звезды, вы художник, но это не картина. Это нижняя часть гаражных ворот, которые нужно отремонтировать», — написал Nayem в подписи к изображению.

Большинство людей признавались, что видят на картинке пляж, и только потом уже ворота.

«Мне до сих пор сложно представить, что это не морской берег», — делился своими ощущениями один из юзеров.

«Наверное, я художник, потому что смотрел на изображение десять минут, прежде чем понял, что к чему», — писал другой.

Один из комментаторов объяснил такой эффект когнитивным искажением под названием «предвзятость подтверждения» (confirmation bias). По его словам, когда человек видит первые строчки в подписи к фото, в которых говорится про пляж, его мозг видит именно это и считает такую точку зрения правильной. Затем, когда секрет иллюзии раскрывается, мозг не сразу изменяет видение человеком изображения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в соцсети Twitter разгорелась горячая дискуссия: пользователь по именем Бекки разместила у себя на странице фото, предложив угадать, что на нем изображено — дверь или пляж. Часть комментаторов уверенно заявила, что видит фрагмент несколько облупленной и плохо покрашенной дверной рамы с синей дверью. Другие также твердо говорили, что видят перед собой перевернутый на бок снимок пляжа — с белым песком, зеленовато-голубой водой и кристально чистым синим небом. Женщина сделала эффектную двухдневную паузу, после чего раскрыла истину: это все-таки пляж. И опубликовала ту же фотографию с фигурами людей, которые ранее были устранены с помощью фотошопа.

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