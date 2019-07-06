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Хоть деревья не срезали: в сети бурно обсуждают подготовку к визиту Зеленского в Ужгород
К визиту президента Украины Владимира Зеленского в Ужгород, где недавно сожгли машину заместителя мэра, Управление госохраны заставило городские власти демонтировать на набережной Независимости все урны. Об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Глагола.
Журналист напоминает, что в программе президента есть прогулка по набережной. Из-за этого 54 урны были сняты якобы под списание.
«Пройдется и затем снова установят. Что-то не помню, чтобы со времен Януковича что-то делалось во время визита чиновников», — отмечает Глагола.
Комментарии под постом фолловеры оставили разные. Часть подписчиков понимают и принимают такие действия охраны, направленные на безопасность. Кто-то считает, такую показуху недопустимой. Кто-то вспоминает, как город готовили к приезду предшественников Зеленского. Прошлые меры безопасности тоже вызывали у горожан много вопросов.
«Це просто жесть. Навіщо їх знімати, я не дуже розумію».
«Чим не вгодили урни?»
«При Яныке люки заваривали».
«Мабуть, Зеленський телефонував, щоб познімали… Від кого це залежить? Вважаю від місцевих чиновників».
«Так надо было лавки и брусчатку собрать».
«В УДО немає інших методів, як забезпечити безпеку (вибачте за тавтологію), крім, як залишити пішохідну набережну без урн. Ну камон, невже не можна було працювати, як в інших країнах: перевірка + спостереження. Ні, давайте просто прибиремо усі урни, нема урн — нема проблем! Тепер ми ще 5 років будемо жити в країні з «простими рішеннями усіх проблем».
«А смисл робити показуху зараз — забирати урни, косити набережну… Якщо перед виборами у Зеленського був концерт в Ужгороді і він виставив фото в Instagram, як гуляв по місту і по набережній».
«Янукович по набці не гуляв, боявся, мабуть. А як у замок приїхав, то по коридорах не ходив, все йому у внутрішній дворик винесли. А до того півдня з пошуковими собаками кожен кущик обнюхували. Зе вирішили простіше: забрати можливі схованки вибухівки. Звичайно ганьба, що президент і частина народу на штиках, але голова охорони свою роботу старається робити совісно».
«Та вы, что! Забыли, как весной перед приездом Порошенко, досками ямы закрывали и красили под цвет асфальта, в центре?».
«Забрали, щоб президент не бачив герби Ужгорода на урнах, бо це б його РОЗСМІШИЛО!!!»
Отметим, на совещании в Ужгороде президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации.
Напомним, президент Зеленский находится под пристальным вниманием общества и СМИ и часто подвергается критике со стороны журналистов.
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