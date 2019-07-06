Происшествия

Мать убитой 13-летней Инны Дубик из села Миролюбовка Днепропетровской области, пропавшей из дома еще 23 июня, не собиралась искать своего ребенка. Об этом в Facebook пишет начальник отдела по делам детей Пятихатской райгосадминистрации Алена Компаниец.

Чиновница, которая активно участвовала в поисках 13-летнего ребенка, сообщает, что по телефону общалась с матерью девочки, которая цинично врала и была равнодушной к судьбе дочери. У нее не возникло беспокойства от того, что ребенок не пришел ночевать и несколько дней не появляется дома.

«… она мне спокойно цинично врала… я искала её девочку, а она цинично врала… и ещё она была равнодушной… без эмоций… я по телефону „заставляла“ её искать девочку, она мне отвечала, да где ж я её найду… на вопросы, почему так поздно сообщила полиции о пропаже девочки, „мать“ отвечала, что где-то по селу Инна появлялась, на вопрос мой, а где же девочка ночует, мать отвечала: „Там, где и гуляет“…понимаете. Вот чувства матери к факту пропажи своего ребёнка», — пишет женщина.

«Господи, прости меня за девочку, я не смогла ей помочь», — добавляет она.

Напомним, 13-летняя Инна Дубик пропала 23 июня. Поиски девочки начались только 29 июня, когда родители наконец обратились в полицию. 5 июля в Миролюбовке ее тело нашли в лесополосе на окраине села. По подозрению в убийстве Инны полиция задержала 24-летнего местного жителя. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочки-подростка.

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