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Провел на фронте 5 лет: стало известно о смерти ветерана АТО с позывным Honda
В ночь на 6 июля умер ветеран АТО Андрей Бордюжа (позывной «Хонда»), участвовавший в боевых действиях с 2014 года. Напомним, в это же время после тяжелой болезни скончалась известный волонтер Татьяна Черкашина.
О смерти Бордюжи рассказал его сослуживец из 79-й отдельной аэромобильной бригады Сергей Таманский в Facebook.
«Сегодня ночью от нас ушел в небо наш дорогой друг и боевой товарищ Андрей Бордюжа (Honda). 5 лет на войне и всегда впереди. Покойся с миром», — пишет Таманский, не сообщаяя причину смерти.
Андрею Бордюже было 37 лет.
Напомним, 1 июля в районе Водяного в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб матрос Майборода Сергей Григорьевич и сержант Шевченко Ирина Викторовна.
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