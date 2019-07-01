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Не доехала на помощь к раненому: в сети показали фото медика, погибшей в результате обстрела боевиков
В сети показали фото медицинского работника, который погиб в ходе обстрела санитарного авто недалеко от населенного пункта Водяное Донецкой области.
«Еще один номер телефона уже никогда не ответит… еще один медик пополнил медицинскую службу воинов света», — написал пользователь, опубликовавший фото погибшей.
В комментариях к фото пользователи соболезнуют по случаю трагедии и пишут, что погибшую звали Ирина.
«Наша Ирочка ушла в 14.10, недоехала на помощь к 300. Тяжелейшие ожоги, взрывная травма. Вместе с ней ушел Сергей, водитель. Он сразу, а за Ирочку боролись. Царствие Небесное нашим дорогим, светлой дороги…» — пишет одна из пользователей в комментариях к фото.
Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что в Донецкой области умер военный медик, раненый во время обстрела боевиками санитарного автомобиля Hammer под населенным пунктом Водяное.
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