Происшествия

Не доехала на помощь к раненому: в сети показали фото медика, погибшей в результате обстрела боевиков

В сети показали фото медицинского работника, который погиб в ходе обстрела санитарного авто недалеко от населенного пункта Водяное Донецкой области.

«Еще один номер телефона уже никогда не ответит… еще один медик пополнил медицинскую службу воинов света», — написал пользователь, опубликовавший фото погибшей.

В комментариях к фото пользователи соболезнуют по случаю трагедии и пишут, что погибшую звали Ирина.

«Наша Ирочка ушла в 14.10, недоехала на помощь к 300. Тяжелейшие ожоги, взрывная травма. Вместе с ней ушел Сергей, водитель. Он сразу, а за Ирочку боролись. Царствие Небесное нашим дорогим, светлой дороги…» — пишет одна из пользователей в комментариях к фото.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что в Донецкой области умер военный медик, раненый во время обстрела боевиками санитарного автомобиля Hammer под населенным пунктом Водяное.

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