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- 20:54 Тело спрятал в кустах: появилось видео с места убийства 13-летней девочки на Днепропетровщине
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Тело спрятал в кустах: появилось видео с места убийства 13-летней девочки на Днепропетровщине
Убийца 13-летней Инны Дубик из села Миролюбовка Днепропетровской области, пропавшей 23 июня, спрятал тело девочки в лесополосе на окраине села. Полиция опубликовала видео следственного эксперимента.
Известно, что девочка ушла из дома 23 июня. Однако мать сообщила о пропаже дочери только через неделю — 29 июня.
В этот же день в селе Миролюбовка Пятихатского района была организована спецоперация по розыску девочки. К поискам подключились волонтеры, местные жители и работники Нацгвардии.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след 24-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Он рассказал обстоятельства преступления и признался, где спрятал тело. Вечером 5 июля тело ребенка со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе вблизи села, где девочка проживала. По предварительному заключению судмедэкспертизы, смерть девочки наступила около 2-х недель назад. Убийца задержан.
Как сообщали «ФАКТЫ», мать убитой 13-летней Инны, не собиралась искать своего ребенка. Она цинично врала сотруднице райадминистрации и совершенно не высказывали никакого беспокойства о судьбе дочери.
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