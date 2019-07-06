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«Миллионы» туристов: появилось показательное фото Крымского моста в разгар курортного сезона
Несмотря на разгар лета и курортного сезона, в оккупированный Крым не едут российские туристы. Очередное фото пустого моста, по которому в декабре этого года планируют запустить железнодорожные составы, опубликовала в Twitter известный блогер RoksolanaToday&Крым.
«Это из Крыма. Сегодня. Отдохнули и домой, в Лаптеландию», — подписала она снимок.
Мост, как и зимой, пустует. А отдельные проезжающие автомобили особо не меняют общую картину — потока машин, спешащих в Крым, по-прежнему, не наблюдается.
Нет движения и на админгранице с оккупированным Крымом. В пункте пропуска «Чонгар» в выходной день не наблюдалось никакой очереди. Утром проверки ожидало всего одно авто.
«Сию минуту. Суббота, 6 июля. Чонгар. Пробка, как видите, до Мелитополя», — с сарказмом добавила блогер, опубликовав фото пустой трассы на подъездах к КПП.
Напомним, «власти» полуострова усиливают охрану Крымского моста. Для этого на полуостров дополнительно командируется 180 сотрудников полиции. Для охраны стратегического объекта предусмотрено три круглосуточных наряда полиции с привлечением, при необходимости, сотрудников уголовного розыска.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали свежие фото из переполненного отдыхающими курорта Кирилловка, что на Азове, и полупустой крымской Ялты.
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