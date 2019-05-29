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Оккупанты усиливают охрану Крымского моста
Так называемые «власти» оккупированного Крыма перед началом курортного сезона усиливают охрану Крымского моста. Для этого на полуостров дополнительно командируется 180 сотрудников полиции. Для охраны стратегического объекта предусмотрено три круглосуточных наряда полиции с привлечением, при необходимости, сотрудников уголовного розыска. Такое решение принял «совмин» Крыма. Об этом в Twitter сообщила блогер RoksolanaToday&Крым, отметив, что «боевым дельфинам на це фиолетово».
Свое решение оккупанты аргументировали тем, что летом на мосту будет «перенасыщенный транспортный поток». А в связи с отсутствием железнодорожного сообщения между материковой частью России и Крымом, основной поток граждан будет следовать на полуостров через Крымский мост. Кроме полиции, в качестве дополнительных сил обеспечения правопорядка крымские «власти» намерены привлекать казаков, народных дружинников, сотрудников частных охранных организаций, студентов и молодежь.
Однако, как показали длинные пасхальные и майские празд не так много отдыхающих. В начале мая туристический сезон запустить не удалось, а на Крымском мосту, как и зимой, пусто. Отдельные проезжающие автомобили особо не меняют общую картину — толп отдыхающих по-прежнему не наблюдается.
Напомним, несмотря на начало лета, Крым не готов к приему отдыхающих. В оккупированной Керчи был разрушен один из старейших городских пляжей. В курортных городах, несмотря на приближающийся летний сезон, так и не решили проблему с вывозом мусора. Кроме того, уничтожается знаменитый бальнеологический курорт в Саках, где в целебные грязи попадают бытовые канализационные стоки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в пунктах пропуска на подъезде к Крымскому мосту, где проходит проверка всего транспорта и пассажиропотока, российские силовики воруют из машин деньги и ценности.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!